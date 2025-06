Malcesine anziana travolta e uccisa da un furgone | alla guida c’era il nipote

Un tragico incidente scuote Malcesine: Lucia Chincarini, 90 anni, è stata investita e uccisa da un furgone mentre si trovava nel cortile di casa, coinvolgendo il nipote alla guida. Un dramma che ricorda quanto la sicurezza familiare sia fondamentale, anche nei momenti più quotidiani. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa triste vicenda.

Tragico incidente domestico: muore una donna di 90 anni. Lucia Chincarini, 90 anni, è rimasta vittima di un drammatico incidente domestico a Malcesine, in provincia di Verona. La donna è stata investita da un furgone nel cortile della sua abitazione mentre il mezzo era guidato dal nipote. L'incidente durante una manovra in retromarcia. Il fatto è avvenuto sabato, in via Navene Vecchia 88, una zona residenziale a poca distanza dal lago di Garda. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe trattato di una tragica fatalità. Il nipote, alla guida del furgone, stava effettuando una manovra in retromarcia e non si sarebbe accorto della presenza dell'anziana dietro al veicolo.