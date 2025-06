Maicon a DAZN | Mondiale competizione importante Ecco cosa consiglio all’Inter

Maicon, leggenda del Triplete nerazzurro, torna a parlare prima di Inter Fluminense, una sfida di grande importanza in un torneo cruciale. Con la sua esperienza e passione, l'ex difensore consiglia ai nerazzurri di puntare alla vittoria, sottolineando quanto questa competizione rappresenti un momento speciale per lui e per i tifosi. Le sue parole sono un forte stimolo per tutta la squadra: ecco cosa ha detto.

Maicon ha parlato a Dazn prima di Inter Fluminense: le dichiarazioni dell'eroe del Triplete sui nerazzurri allenati da Chivu. Maicon si è espresso a Dazn prima di Inter Fluminense, il consiglio speso per i nerazzurri allenati dall'ex compagno Cristian Chivu: LE PAROLE – «È una competizione importante, sono onorato di essere qui e di vivere questi bei momenti con queste leggende di sport. Consiglio all'Inter? Di vincere la partita. Poi bere, non bere. l'importante è vincere la partita, contro una squadra brasiliana, sarà molto difficile. Ma l'Inter ha iniziato bene questa competizione. Sono appassionato di tutti gli sport perché fanno bene alla salute.

