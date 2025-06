Mai visto prima Il caldo record colpisce tutta l' Europa | punte sopra i 46 gradi

Mai visto prima? Un’ondata di caldo record sta colpendo tutta l’Europa, con temperature che superano i 46 gradi. Da Nord a Sud, allerta sanitaria e incendi devastanti stanno mettendo a dura prova le comunità di Spagna, Portogallo, Francia e persino Inghilterra. Un’estate da record che ci ricorda quanto il cambiamento climatico stia accelerando. La domanda è: come possiamo proteggere noi stessi e il pianeta in questa emergenza crescente?

Un'ondata di caldo torrido imperversa sull'Europa da nord a sud con allerta sanitarie e pericoli di incendio in Spagna, Portogallo, Francia de persino in Inghilterra. Nella penisola iberica la colonnina di mercurio ha raggiunto i 46 gradi a El Granado, nella regione spagnola dell'Andalusia, un record per giugno. Solo nel 1965, a Siviglia, nella stessa regione, furono registrati 45,2 gradi. Ma in tutto il Paese è stato il 29 giugno più caldo dal 1950, secondo l'agenzia meteo nazionale. Il Paese è minacciato anche dai temporali, come quelli che si sono verificati ieri in Portogallo, dove oggi il termometro ha raggiunto i 46,6 gradi a Mora, circa 100 chilometri a est di Lisbona.

