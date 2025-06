Mai sottovalutare le bambine! Stasera in tv c' è l' action comedy per tutta la famiglia My spy con l' ex wrestler Dave Bautista

Mai sottovalutare una bimba di 9 anni. Le apparenze possono decisamente ingannare. Come si trova a scoprire a suo spese Dave Bautista in questa action comedy che funziona sia per i più piccoli che per gli adulti: My Spy. Ovvero la pellicola firmata da Peter Segal, veterano della commedia hollywoodiana con titoli come Una pallottola spuntata 33? e Get Smart. Che porta la sua esperienza in questo film, che gioca sull'equilibrio tra azione e umorismo, che arriva stasera in tv alle 21.25 su Italia 1. E in contemporanea streaming su Mediaset Infinity (ma è anche disponibile su Prime Video). Protagonsiti, oltre all'ex ex wrestler statunitense, diventato famoso nel ruolo di Drax in Guardiani della Galassia, ci sono Chloe Coleman, Kristen Schaal, Parisa Fitz-Henley, Greg Bryk e il comico Ken Jeong.

