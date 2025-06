Mafia Meloni | popolo ha diritto a conoscere verità su Borsellino

In un momento storico in cui la verità su figure come Borsellino resta un nodo irrisolto, la presidente Meloni sottolinea l'importanza di conoscere la verità per il popolo italiano. La cerimonia alla Camera, con l’inaugurazione della teca dedicata al magistrato, richiama l’urgenza di trasparenza e memoria. È fondamentale che il diritto del cittadino a scoprire la verità venga sempre tutelato, affinché la giustizia non resti un ideale irraggiungibile.

Roma, 30 giu. (askanews) - "Paolo Borsellino ci ha insegnato che avere paura è umano ma il coraggio può essere più forte". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla cerimonia per l'inaugurazione della teca contenente la borsa di Paolo Borsellino alla Camera. Borsellino "è stato la scintilla di un incendio di speranza e giustizia" ha detto la premier, e "a 33 anni di distanza il testimone trova forma nel lavoro delle istituzioni e nella legislazione antimafia che porta il nome suo e di Giovanni Falcone, oggi seguita a livello internazionale" perché il principio "follow the money" "è partito da qui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mafia, Meloni: popolo ha diritto a conoscere verità su Borsellino

In questa notizia si parla di: borsellino - meloni - mafia - popolo

Maturità nel segno dei giovani “immaginati” da Paolo Borsellino. Il video della Meloni: “Forza ragazzi, siete il nostro orgoglio” - Quest’anno, la maturità 2025 si apre con un’energia straordinaria, tra giovani pronti a scrivere il proprio futuro e parole che tracciano il loro cammino.

Lo stesso governo che declassa per motivi ideologici il teatro della Toscana diretto da Stefano Massini si compiace, con ragioni analoghe e di segno opposto, delle scelte delle tracce della maturità su Paolo Borsellino e Pier Paolo Pasolini. Lo scopo è quello Vai su Facebook

Cerimonia per Borsellino, Meloni: “Il popolo italiano ha diritto alla verità sulle stragi di mafia”; Mafia, Meloni: popolo ha diritto a conoscere verità su Borsellino; Paolo Borsellino, Meloni: Il popolo ha il diritto di conoscere la verità.

Mafia, Meloni: popolo ha diritto a conoscere verità su Borsellino - (askanews) – “Paolo Borsellino ci ha insegnato che avere paura è umano ma il coraggio può essere più forte”. Come scrive askanews.it

Meloni, l'Italia ha diritto di conoscere verità su Borsellino - "Il popolo italiano ha il diritto di conoscere la verità" sulla strage di via D'Amelio e sulle stragi di mafia. Riporta quotidiano.net