Mafia Meloni | da strage via D’Amelio scintilla riscatto

Dalle stragi di mafia, un movimento popolare ha finalmente alzato la voce contro l’omertà e la violenza, segnando una svolta storica nel nostro Paese. Milioni di italiani hanno scelto di reagire, dimostrando che l’impegno civico può sconfiggere la paura e la complicità. Questa risposta collettiva rappresenta un rinnovato spirito di onore e orgoglio nazionale, pronto a contrastare con forza le oscure minacce della criminalità organizzata.

Roma, 30 giu. (askanews) – Dalle stragi di mafia “è partito un movimento di popolo che per la prima volta ha detto visibilmente no alla violenza, al ricatto, all’omertà a cui la mafia avrebbe voluto condannare l’Italia. La reazione è stata una grande sottovalutazione di Cosa Nostra: milioni italiani hanno preferito l’impegno all’indifferenza, il dovere all’ignavia, hanno scelto l’onore e la nazione contro il finto onore di chi si proclama uomo d’onore. E’ stata la scintilla di un incendio di speranza e amore per l’Italia, il suo testimone è ancora saldo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla cerimonia per l’inaugurazione della teca contenente la borsa di Paolo Borsellino alla Camera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

