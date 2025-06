Mafia Meloni | Borsa giudice Borsellino in cuore democrazia è simbolo e monito

Oggi, alla Camera, si scrive una pagina significativa di storia democratica: l’emozionante cerimonia in memoria di Paolo Borsellino, con l’esposizione della sua borsa, simbolo di impegno e coraggio. La presidente Meloni ha ringraziato i familiari del giudice antimafia, sottolineando come questo gesto rappresenti un monito potente contro ogni forma di criminalità organizzata. Un momento che ci invita a riflettere sul valore della legalità e della memoria collettiva.

La giornata di oggi permette di “scrivere insieme una pagina di storia del Parlamento”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla Camera alla cerimonia in memoria di Paolo Borsellino durante la quale è stata esposta una teca con la sua borsa. La premier ha ringraziato poi i familiari del giudice antimafia che “hanno permesso che uno degli oggetti più cari al signor procuratore Paolo Borsellino, la sua borsa da lavoro, fosse esposta nel cuore della nostra democrazia per diventare simbolo visibile e monito”. “Dopo il sacrificio di Paolo Borsellino è partito un movimento di popolo che per la prima volta ha detto visibilmente no alla violenza, al ricatto, all’omertà a cui la mafia avrebbe voluto condannare l’Italia” ha aggiunto la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mafia, Meloni: “Borsa giudice Borsellino in cuore democrazia è simbolo e monito”

#NEWS - A #Montecitorio viene esposta la borsa di #PaoloBorsellino Cerimonia alla Camera con #Mattarella, #Meloni, #LaRussa, #Fontana. E' quella che il giudice aveva con sé il giorno della #strage di #ViaDAmelio, il 19 luglio 1992. #30giugno #Borsellino Vai su X

Esclusiva: il Tg1 è in grado di mostrarvi, per la prima volta, la borsa che il giudice Paolo #Borsellino aveva con sé il giorno della strage di via D’Amelio, il 19 luglio 1992. Quella valigetta, in cui c’era l’agenda rossa del magistrato – poi scomparsa – domani verr Vai su Facebook

