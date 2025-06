Macerata Campania Perseguita una donna sconosciuta e le lancia acido sull’auto

Un episodio inquietante scuote Macerata Campania, dove una donna casertana ha vissuto mesi di paura a causa di un uomo che, senza alcun legame, l’ha perseguitata e le ha lanciato acido sull’auto. La vicenda si è conclusa con l’arresto del 43enne di Recale, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri. Un grave esempio di escalation che mette in luce l’importanza di tutela e giustizia per le vittime di stalking e minacce.

