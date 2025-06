Ma perché Michelle Hunziker dovrebbe mettersi con un muratore o un panettiere?

Ma perché Michelle Hunziker dovrebbe frequentare un muratore o un panettiere? È una domanda che svela stereotipi antiquati e pregiudizi radicati nella nostra società, spesso alimentati da un sottile ma persistente sessismo. Quando una donna di successo sceglie il suo partner, si scatenano commenti insinuanti e giudizi morali, come se il valore di una persona dipendesse dal suo lavoro o dal suo status. Attenzione: questo non è un pezzo su...

Succede ogni volta che una donna di successo inizia una relazione con un uomo di altrettanto (o maggiore) successo: molti scrivono “ Ma questa non si fidanza mai con un muratore? ”, “ Guarda caso, si è messa con un uomo ricco ”, “ Mai che si mettesse con un panettiere ”. L’ultima vittima di questi commenti, che non sono solo commenti, ma rivelano un substrato di misoginia e patriarcato, è Michelle Hunziker. Attenzione: questo non è un pezzo su Michelle Hunziker, ma su una cultura ben radicata nella nostra società. Michelle Hunziker e la “colpa” di non essersi fidanzata con un muratore. Andiamo con ordine, partendo da un fatto ovvio: vorrei farvi notare che di fronte a una donna popolare, ricca e di successo che inizia una relazione con un uomo popolare, ricco e di successo, i riflettori non vengono mai puntati su di lui, ma sempre e solo su di lei. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ma perché Michelle Hunziker dovrebbe mettersi con un muratore o un panettiere?

