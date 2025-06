LyondellBasell il territorio di Brindisi non può essere abbandonato

Il territorio di Brindisi merita attenzione e impegno, soprattutto in un momento cruciale come questo. L’industria chimica di base rappresenta non solo un pilastro economico, ma anche un patrimonio di competenze e occupazione. La recente nota di Marcello De Marco sottolinea l’urgenza di non abbandonare questa risorsa strategica. È fondamentale sostenere un dialogo costruttivo che possa garantire un futuro stabile e sostenibile per la comunità e le aziende coinvolte.

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Marcello De Marco, segretario generale Femca Cisl Taranto Brindisi, sulla crisi della chimica di base. L’incontro già programmato per questo martedì presso la Regione Puglia, per discutere con le organizzazioni sindacali sul futuro dell’impianto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: brindisi - lyondellbasell - territorio - essere

LyondellBasell, il territorio di Brindisi non può essere abbandonato; 'LyondellBasell, il territorio di Brindisi non può essere abbandonato'; Basell, sindacati: A rischio la tenuta occupazionale del territorio.

"LyondellBasell, il territorio di Brindisi non può essere abbandonato" - La Femca Cisl denuncia il probabile disimpegno dell’azienda e chiede l'apertura di un tavolo ministeriale. Segnala brindisireport.it

Brindisi, chiude l'impianto LyondellBasell: a rischio decine di lavoratori - La Gazzetta del Mezzogiorno - Sindacati convocati a Roma, ieri mattina, e contestuale nota informativa della società a riunione appena conclusa: «LyondellBasell ha avviato ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive