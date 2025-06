Luna Vigni e il suo flauto Da Siena vola in Olanda | Un sogno che si avvera

Luna Vigni, giovane e talento straordinario di Siena, vola in Olanda con il suo flauto, realizzando un sogno. SemplicitĂ , solaritĂ e determinazione sono le sue armi vincenti, che le hanno aperto le porte alla Radio filarmonica olandese e ai prestigiosi premi internazionali. Dopo aver studiato al Conservatorio Rinaldo Franci, il 27 giugno torna a casa, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua brillante carriera.

SemplicitĂ , solaritĂ e determinazione. Questi i termini piĂą appropriati per descrivere Luna Vigni, classe 1998, senese della contrada capitana dell’Onda che ha da poco ottenuto il ruolo come flautista alla Radio filarmonica olandese e vincitrice di diversi premi internazionali, tra cui il Moyse e il Rising Star. Luna ha studiato al conservatorio Rinaldo Franci e il prossimo 27 giugno è emozionatissima all’idea di tornarci in occasione dello spettacolo "Musica Maestro". Come inizia la sua storia con la musica? "Ho studiato al liceo classico e nel frattempo frequentavo il Conservatorio con il maestro Luciano Tristaino. 🔗 Leggi su Lanazione.it