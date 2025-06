L' Umbria del nuoto si piazza al quarto posto nel Trofeo nazionale delle regioni

L’Umbria del nuoto emerge come protagonista nel panorama nazionale, conquistando un prestigioso quarto posto al Trofeo delle Regioni a Scanzano Jonico. Con 430 punti, la squadra umbra si distingue per tenacia e talento, superando tutte le altre regioni italiane e confermando il suo valore. Questo risultato straordinario testimonia il forte impegno e la passione delle giovani promesse umbre, pronte a scrivere ancora pagine brillanti nel mondo acquatico.

L’Umbria è arrivata quarta al Trofeo nazionale delle regioni che si è svolto a Scanzano Jonico nel fine settimana. La compagine umbra ha ottenuto 430 punti totali e si è piazzata subito sotto il podio dietro Lazio, Veneto e Campania, ma superando tutte le altre regioni italiane a cominciare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

L'Umbria del nuoto si piazza al quarto posto nel Trofeo nazionale delle regioni - Il presidente Provvidenza: "Lascio un comitato veramente affermato che ha raggiunto e consolidato un processo di progressiva crescita qualitativa in ogni settore"

