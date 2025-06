L’ultimo saluto a Thomas Castellucci il 19enne morto in un incidente in auto

l'ultimo saluto a Thomas Castellucci, il 19enne scomparso tragicamente in un incidente in auto. La comunità di Cisterna, ancora sotto shock, si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Thomas, nel dolore condiviso. In questa giornata di commozione, la città si prepara a rendergli omaggio con un sentimento di affetto e solidarietà che non si spegnerà facilmente.

E' una comunità ancora sconvolta, quella di Cisterna, per la morte di Thomas Castellucci, il giovane che ha perso la vita sabato 28 giugno in un incidente in via Nettuno, nella zona di Olmobello. Una notizia che ha lasciato sgomenta una intera città che oggi si prepara a dare al ragazzo il.

CISTERNA DI LATINA - L'ultimo addio a Thomas Castellucci: lunedì i funerali del 19enne morto nell'incidente su via Nettuno. Sarà celebrato lunedì 30 giugno alle ore 16, presso la parrocchia San Francesco, l'ultimo saluto a Thomas Castellucci, il giovane di

