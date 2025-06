L’ultimo colpo di mercato Nkamhoua un’ala forte per Varese

Varese sceglie un nome di peso per la sua rinascita: Olivier Nkamhoua, il lungo finlandese di 203 cm e 101 kg, porta in dote fisicità, versatilità e un talento che promette di fare la differenza. Dopo una stagione brillante ai Chemnitz Niners, il suo approdo a Varese segna un deciso passo avanti verso la costruzione di un roster competitivo, pronto a puntare in alto e a crescere nel tiro perimetrale. Un investimento ambizioso che fa sognare i tifosi e promette grandi emozioni.

Varese muove passi importanti verso la stagione 202526 con la definizione di un roster che unisce continuità e nuovi innesti mirati. Il colpo di maggior peso è Olivier Nkamhoua, lungo finlandese classe 2000, che porta fisicità e duttilità sotto canestro. Forte dei suoi 203 cm per 101 kg, Nkamhoua arriva da una stagione solida ai Chemnitz Niners e ha scelto Varese per potersi esprimere da ala forte, puntando a crescere nel tiro perimetrale in un sistema che valorizza i giovani. Prima, però, il finlandese proverà a giocarsi le sue carte in NBA con i Memphis Grizzlies alla Summer League, con clausola d'uscita valida solo in caso di contratto garantito.

L'ala forte finlandese, cresciuta negli USA e protagonista in Champions League, è il primo rinforzo internazionale per la Varese di Kastritis

