L’ultima volta dei Cccp a Roma | la punk band perde il pelo ma non il vizio di stupire tra bandiere patriottiche e nostalgie comuniste

Venerdì scorso, all’Auditorium di Roma, i Cccp hanno suonato nella prima data del tour intitolato “Ultima chiamata”. La band punk e filo-sovietica aveva già annunciato che il nome del viaggio musicale fosse riferito alle ultime date d’esibizione in assoluto. Nonostante l’età che incombe, i membri del gruppo hanno dato prova di essere ancora molto affiatati, anche qualcosa è cambiato: non mancano mai i riferimenti all’U, ma in loro si scorge il seme del nazionalismo che ultimamente ha contagiato persino il frontman Giovanni Lindo Ferretti. Durante l’esecuzione di “Curami”, la benemerita soubrette Annarella Giudici si è vestita con un abito tricolore e con un elmetto simile a quello della prima guerra mondiale, rievocando gli ideali patriottici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it