Amazon ha appena svelato il primo trailer di “L’ultima Missione: Project Hail Mary”, il nuovo film con Ryan Gosling che promette un mix esplosivo di avventura e umorismo. La pellicola, un’entusiasmante commedia sci-fi, vede Gosling trasformarsi da insegnante in astronauta impegnato in una missione cruciale per il destino dell’umanità. Preparati a un viaggio spaziale emozionante e ricco di sorprese, dove il coraggio e l’ironia si incontrano per salvare il mondo.

Amazon ha appena pubblicato il primissimo trailer di “L’ultima Missione: Project Hail Mary”, film fantascientifico con protagonista Ryan Gosling. Il film, una commedia sci-fi di Amazon, segue Gosling, il cui personaggio si trasforma da semplice insegnante ad astronauta assegnato a una rischiosa missione spaziale. La star di “ Barbie ” recita al fianco di Sandra Hüller, che convince il personaggio di Gosling a lanciarsi nello spazio per salvare l’umanità. “ È una storia folle e ambiziosa, di portata enorme, e sembrava davvero difficile da realizzare, e questo è un po’ il nostro forte “, ha detto Gosling a proposito del film al CinemaCon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’ultima Missione: Project Hail Mary, pubblicato il trailer del nuovo film con Ryan Gosling

