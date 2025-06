L’ultima missione | Project Hail Mary | Il trailer dello sci-fi con Ryan Gosling

Preparati a un’avventura spaziale senza precedenti: Sony Pictures Italia ha svelato il primo trailer di "L’ultima missione: Project Hail Mary", un epico film di fantascienza con Ryan Gosling in arrivo nel 2026. Ispirato al romanzo di Andy Weir, questa storia vede un insegnante di scienze diventare l’ultima speranza dell’umanità. Una produzione firmata dai maestri di Hollywood Phil Lord e Christopher Miller. Non resta che scoprire come si concluderà questa incredibile missione.

Sony Pictures Italia ha rilasciato il primo trailer di L’ultima missione: Project Hail Mary, il film di fantascienza in arrivo nel 2026, con Ryan Gosling. Ispirato al romanzo Project Hail Mary di Andy Weir, il film segue un insegnate di scienze che si trasforma nell’ultima speranza per il genere umano. La pellicola è stata diretta dal team vincente formato da Phil Lord e Christopher Miller, con Drew Goddard che figura tra i produttori, e Ryan Gosling a guidare il cast. La sinossi di L’ultima missione: Project Hail Mary recita: L’insegnante di scienze Ryland Grace (Ryan Gosling) si sveglia su un’astronave lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - L’ultima missione: Project Hail Mary | Il trailer dello sci-fi con Ryan Gosling

In questa notizia si parla di: ultima - missione - project - hail

Ricostruzione di Una Gamba Con L’Ausilio di Un Robot di Ultima Generazione? Missione Compiuta al San Camillo di Roma. - Al San Camillo di Roma, una gamba è stata ricostruita con successo grazie a un innovativo robot di ultima generazione.

Il trailer ufficiale di L’ultima missione: Project Hail Mary, il nuovo film di Phil Lord e Christopher Miller con Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung e Milana Vayntrub. Nelle sale italiane a marzo 2026. Vai su X

Con nove mesi di anticipo rispetto alla sua data di uscita, fissata al momento per il mese di marzo del 2026, arriva il primo trailer ufficiale di L'ultima Missione: #ProjectHailMary, il film che vede protagonista #RyanGosling e che è diretto dalla coppia Phil Lord & Vai su Facebook

L'Ultima Missione: Project Hail Mary, ecco il trailer del film con Ryan Gosling; L'Ultima Missione - Project Hail Mary, il primo trailer del film [HD]; Ryan Gosling vola nello spazio per salvare il mondo nel trailer di L'Ultima Missione: Project Hail Mary.

L'Ultima Missione - Project Hail Mary, il primo trailer del film [HD] - Un film con Ryan Gosling, Lionel Boyce, Milana Vayntrub, Sandra Hüller, Ken Leung. Come scrive mymovies.it

L’ultima Missione: Project Hail Mary, pubblicato il trailer del nuovo film con Ryan Gosling - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com