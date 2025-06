L' ultima Missione | Project Hail Mary ecco il trailer del film con Ryan Gosling

Preparatevi a vivere un’avventura spaziale senza precedenti con "L’ultima Missione: Project Hail Mary", il nuovo film con Ryan Gosling, diretto dai talentuosi Phil Lord e Christopher Miller. Atteso al cinema da marzo 2026, questo blockbuster trae ispirazione dal bestseller del New York Times, promettendo suspense, emozioni e scoperte sorprendenti. Ecco il primo trailer e una anteprima sulla trama che vi lascerà desiderosi di scoprire di più!

