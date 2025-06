L' ultima borsa di Borsellino in una teca a Montecitorio Meloni | L' Italia ha diritto alla verità sulla strage

Nella storica cornice di Montecitorio, una testimonianza di coraggio e verità: la borsa di Borsellino, simbolo di giustizia e memoria, ora esposta per ricordare il sacrificio di chi ha lottato contro il crimine organizzato. Meloni, Mattarella e cittadini si sono uniti nel rispetto di un diritto fondamentale: conoscere tutta la verità sulla strage di via D’Amelio. Un gesto che rinnova l’impegno italiano nella ricerca della giustizia e della verità.

La borsa che il giudice Paolo Borsellino aveva con sè il giorno della strage di via D'Amelio, il 19 luglio 1992, è da oggi esposta in una teca in Transatlantico alla Camera, vicino all'ingresso dell'aula. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno posato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

