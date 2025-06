Lula si distrae con Giorgia Meloni durante la foto del G7 | la premier impietrita per qualche secondo – Il video

Un imprevisto momento di distrazione ha catturato l'attenzione durante la foto ufficiale del G7 a Kananakis, svelando un breve ma significativo scambio tra Lula e Giorgia Meloni. Un episodio che, sebbene di pochi secondi, ha portato alla luce le tensioni e le dinamiche sorprendenti di un vertice internazionale. Ma cosa ci rivela davvero questa scena sui rapporti tra i leader mondiali? La risposta nel prosieguo dell’articolo.

Una «distrazione», così la definisce la stampa brasiliana. Un breve momento confusionario che ha di fatto bloccato per qualche secondo lo scatto della foto ufficiale dell’ultimo G7, che si è tenuto ormai due settimane fa a Kananakis, in Canada. Proprio mentre i fotografi stanno per immortalare il momento, il presidente brasiliano Luiz Inacio da Silva – o più semplicemente Lula – dà le spalle all’omologo ucraino Volodymyr Zelensky e, mentre parlotta, con il braccio sinistro sembra cingere la vita della premier italiana Giorgia Meloni. La leader di FdI rimane per un secondo impietrita, poi si volta verso di lui e sorride intenta ad ascoltare ciò che sta dicendo. 🔗 Leggi su Open.online