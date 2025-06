Luke Grimes | Lo spinoff di Yellowstone Y | Marshals vedrà il ritorno di volti noti

Luke Grimes, celebre per il suo ruolo in Yellowstone e con un passato in True Blood e Brothers & Sisters, sta preparando il terreno per un emozionante spin-off che riporta sullo schermo i volti più amati della serie madre creata da Taylor Sheridan. Con il suo carisma e talento, Grimes si appresta a rivivere il personaggio di Kayce Dutton, promettendo nuove avventure e sorprese. Durante il tour promozionale di Eddington a Cannes, ecco cosa ha svelato sui progetti futuri…

L'attore di True Blood e Brothers & Sisters ha aggiornato i fan sulla nuova narrazione tratta dalla serie madre creata da Taylor Sheridan. Luke Grimes ha partecipato all'acclamata serie tv Yellowstone nel ruolo di Kayce Dutton e ora è pronto a riprendere il ruolo nel prossimo progetto spin-off. Impegnato nel tour promozionale del nuovo film di Ari Aster, Eddington, presentato al 78mo Festival di Cannes, Grimes ha aggiornato i fan anche su Y: Marshals. Gli aggiornamenti sul nuovo spin-off di Yellowstone "Vedrete volti familiari" ha raccontato Grimes "Sono entusiasta di farlo. Sarà l'ottavo anno per me nei panni dello stesso personaggio, e chi l'avrebbe mai detto che avrei interpretato lo stesso ruolo per otto anni?". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Luke Grimes: "Lo spinoff di Yellowstone Y: Marshals vedrà il ritorno di volti noti"

