Luigi Tomasi il sub morto a Foce Verde | la procura apre un' inchiesta e dispone l' autopsia

Tragedia nelle acque di Latina: si apre un'inchiesta sulla morte di Luigi Tomasi, il sub di 56 anni trovato senza vita al largo di Foce Verde. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause di questa drammatica perdita. Un caso che scuote la comunità locale e ricorda quanto possa essere fragile la sicurezza nelle immersioni. La vicenda continua a svilupparsi mentre si cercano risposte e si approfondiscono i dettagli di questa tragica esperienza.

E' Luigi Tomasi il sub morto in mare, a Latina, il cui corpo è stato trovato questa notte dopo ore di ricerche. Aveva 56 anni ed era originario di Valmontone. La tragedia è avvenuta al largo di Foce Verde, dove si era immerso per una battuta di pesca subacquea. Insieme a lui c'erano altri sub. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: luigi - tomasi - morto - foce

Sub trovato morto a Foce Verde a Latina, Luigi Tomasi aveva diverse ferite: potrebbe essere stato travolto da una barca - Tragedia a Foce Verde, Latina: Luigi Tomasi, sub esperto di 56 anni, è stato trovato morto sulla spiaggia con diverse ferite, forse causate dall’impatto con una barca.

È Luigi Tomasi di 56 anni il sub morto a Foce Verde "Drakkit" era originario di Valmontone, molto conosciuto tra gli apneisti della zona. Verifiche di Guardia Costiera e Polizia È Luigi Tomasi il sub trovato morto stanotte nella zona tra Foce Verde e… Vai su X

Aveva una ferita alla testa e la muta squarciata il sub ritrovato senza vita sugli scogli a Foce Verde, dopo ore di ricerche in mare. L'ipotesi più inquietante riguarda un possibile impatto con una barca. L'appello per trovare testimoni e capire cosa è successo e fa Vai su Facebook

Sub trovato morto a Foce Verde a Latina, Luigi Tomasi aveva diverse ferite: potrebbe essere stato travolto da; È Luigi Tomasi di 56 anni il sub morto a Foce Verde; Sub disperso in mare a Foce Verde a Latina: Luigi Tomasi trovato morto con una ferita alla testa.

Sub trovato morto a Foce Verde a Latina, Luigi Tomasi aveva diverse ferite: potrebbe essere stato travolto da una barca - Luigi Tomasi, 56 anni, è stato trovato morto stanotte sulla spiaggia di Foce Verde a Latina. ilmessaggero.it scrive

Sub morto a Latina, è Luigi Tomasi di Valmontone - È Luigi Tomasi il sub trovato morto stanotte nella zona tra Foce Verde e Torre Astura, al lido di Latina. Scrive ciociariaoggi.it