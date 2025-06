Luigi Tomasi il ricordo degli amici sub | Abbiamo visto noi il corpo era il nostro gigante buono

Nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, Luigi Tomasi resterà sempre un gigante buono, un esempio di passione e amicizia. La sua dedizione al mare e il suo sorriso contagioso rimarranno impressi nella memoria di chi lo ha incontrato. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza di vivere con entusiasmo e generosità, perché i ricordi più preziosi sono quelli che ci legano agli altri. Continua a leggere.

Il ricordo degli amici sub: "Luigi era disposto a farsi 200-300 km pur di andare nel suo amato mare. Da tutti era soprannominato "il gigante buono" per via della sua stazza e della sua immensa gentilezza e generosità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’ultimo saluto a Luigi. "Un gigante buono" - Il Resto del Carlino - "Un gigante buono" Tragico schianto in scooter, a Monte San Giusto l’addio al 56enne. Come scrive ilrestodelcarlino.it

