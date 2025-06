Luglio con Smart Clinic | controlli mirati per affrontare otiti sinusiti e disturbi da aria condizionata abbrevia

Luglio è il mese ideale per prendersi cura della salute delle vie respiratorie con Smart Clinic. Tra alte temperature e aria condizionata, aumentano i fastidi come otiti, sinusiti e irritazioni nasali. Per questo, tutto il mese di luglio offre controlli mirati a soli 90 euro in tutte le nostre sedi, garantendo un’estate più fresca e serena. Non lasciare che la salute passi in secondo piano: prenota ora il tuo controllo specialistico!

Con l’aumento delle temperature e il ricorso sempre più frequente all’aria condizionata, molti pazienti si ritrovano ad affrontare disturbi otorinolaringoiatrici tipici dell’estate, come otiti esterne, sinusiti e irritazioni nasali. Per rispondere a queste esigenze, Smart Clinic, struttura sanitaria del Gruppo San Donato, dedica il mese di luglio ai controlli otorinolaringoiatrici, con la visita specialistica a 90 euro presso tutte le proprie sedi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di consentire una diagnosi tempestiva e mirata, fondamentale per trattare sintomi spesso sottovalutati, ma che possono evolvere se trascurati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Luglio con Smart Clinic: controlli mirati per affrontare otiti, sinusiti e disturbi da aria condizionata abbrevia

In questa notizia si parla di: luglio - smart - clinic - controlli

Luglio con Smart Clinic: controlli mirati per affrontare otiti, sinusiti e disturbi da aria condizionata abbrevia - L’estate porta con sé il comfort dell’aria condizionata, ma anche fastidi come otiti e sinusiti. Per proteggerti al meglio, Smart Clinic, parte del Gruppo San Donato, propone controlli specializzati a soli 90 euro per tutto luglio.

PREZZO FOLLIA Da 170€ a 49,90€ Solo per veri amanti degli animali! Controlla, scegli e nutri il tuo pet anche quando non sei a casa! Smart Feeder con WiFi + Telecamera integrata Tutto sotto controllo dal tuo smartphone! ? DISPONIBILI Vai su Facebook

Luglio con Smart Clinic: controlli mirati per affrontare otiti, sinusiti e disturbi da aria condizionata abbrevia; Breath test lattosio: come funziona; Smart Clinic, l’ambulatorio nel centro commerciale.

Controlli Multe Ritiro Patenti cinisello Polizia Locale Operazione Smart 2022 - MilanoToday - Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Libertà 9 luglio di controlli e multe in città con Smart 2022. Si legge su milanotoday.it

Maxi controlli sulle strade di Milano e hinterland: ritirate 46 patenti - I controlli sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica 10 luglio e hanno visto in campo 264 agenti. Secondo milanotoday.it