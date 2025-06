L’Ue vuole far rispettare il diritto internazionale alla Russia ma tace su Israele | smettiamola di ingannarci

favolosa narrazione si sgretola però davanti alle ipocrisie e ai doppi standard che emergono ogni volta che gli interessi geopolitici sono in gioco. È ora di smettere di ingannarci e di pretendere coerenza: il rispetto del diritto internazionale deve essere universale, senza distinzioni o concessioni. Solo così potremo costruire un vero equilibrio di pace e giustizia nel mondo.

di Angelo Palazzolo Quando il 24 febbraio 2022 la Russia invase l’Ucraina, il mondo occidentale si riempì la bocca di belle parole: il diritto internazionale va fatto rispettare, bisogna stare dalla parte dell’aggredito, i bulli non la devono avere vinta e via discorrendo. Uno si sentiva così orgoglioso di far parte del mondo occidentale! Un mondo dove il bene trionfa sul male, i giusti sui cattivi, il diritto sulla prepotenza. Questa favolosa narrazione è stata funzionale a fare una guerra per procura alla Russia e a preparare l’opinione pubblica al folle riarmo, prima tramite il Piano “Rearm Europe” dell’Ue ribattezzato opportunamente “Readiness 2030” che prevedeva la “possibilità puramente teorica” di spendere 800 miliardi in armi e, ora, attraverso l’obbligo stabilito dal vertice Nato dell’Aja, di spendere il 5% in difesa entro i prossimi dieci anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it