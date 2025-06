Ludovica Valli criticata per i ritocchi estetici e paragonata a Carmen Russo la replica | Devo piacermi io

Ludovica Valli, spesso sotto i riflettori per il suo aspetto, si trova al centro di un’accesa polemica sui social. Criticata per presunti ritocchi estetici e paragonata a Carmen Russo, l’ex tronista ha deciso di rispondere con sincerità e determinazione: "Devo piacermi io". Un messaggio potente che invita a riscoprire la propria autostima oltre le opinioni esterne. Continua a leggere.

Ludovica Valli è stata criticata sui social e accusata di aver fatto un uso eccessivo della chirurgia estetica per modificare il suo aspetto. "Ma che ha combinato? Sembra Carmen Russo", sono alcuni dei commenti. L'ex tronista ha voluto rispondere: "Ho perso 10 chili da quando ero a Uomini e Donne, devo piacermi io". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ludovica - valli - criticata - carmen

