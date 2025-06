Lucrezia Ercoli e la pop-filosofia | Vogliamo coinvolgere tutti il nostro è un ritorno alle origini

Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia dal 2011, ci invita a riscoprire il valore della pop filosofia come strumento per decifrare i nostri tempi. In un mondo dominato dagli spettacoli di massa, la riflessione filosofica diventa essenziale per comprendere le dinamiche culturali e sociali che ci circondano. Come Aristotele, che già esplorava le origini del pensiero, anche oggi possiamo tornare alle radici della filosofia per interpretare il presente e costruire il futuro.

"Se vogliamo pensare ai nostri tempi, dobbiamo oggi decifrare anche gli spettacoli di massa". È quanto dice Lucrezia Ercoli, dal 2011 direttore artistico di Popsophia, l’unica associazione italiana dedicata alla pop-filosofia, un genere culturale internazionale che coniuga la riflessione filosofica con i fenomeni pop della cultura di massa. "In fondo – riflette – siamo tornati alle origini della filosofia, quando, per esempio, Aristotele parlava degli spettacoli dei suoi tempi, delle tragedie, ed erano momenti in cui venivano coinvolti tutti". Ercoli, quanto la pubblicità o certe serie televisive hanno cambiato il linguaggio, facendo diventare frasi comuni determinati slogan? "Sono i fenomeni di massa, qualcosa che riguarda l’immaginario condiviso da milioni di spettatori che negli anni hanno ascoltato e seguito le stesse cose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lucrezia Ercoli e la pop-filosofia: "Vogliamo coinvolgere tutti, il nostro è un ritorno alle origini"

