L’Ucraina vuole stracciare il trattato che vieta le mine antiuomo | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

L'Ucraina minaccia di abbandonare la Convenzione di Ottawa, un passo che potrebbe rivoluzionare le norme sul rispetto dei diritti umani e la sicurezza globale. Nel nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso" di Fanpage.it, alle 18.00, analizziamo questa decisione cruciale e le sue possibili conseguenze. Restate con noi per essere sempre aggiornati sulle news più importanti del giorno. Continua a leggere.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della decisione dell'Ucraina di uscire dalla Convenzione di Ottawa, cioè dal trattato che vieta l'uso di mine antiuomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ucraina - trattato - vieta - mine

Ucraina: Putin, pronti a lavorare con Kiev su memorandum per futuro trattato pace - La Russia di Vladimir Putin si mostra disponibile a collaborare con Kiev su un memorandum per un futuro trattato di pace, come annunciato dal leader russo dopo un colloquio telefonico con Donald Trump.

Anche l’Ucraina si ritira dalla Convenzione di Ottawa, il trattato internazionale che vieta l’uso, la produzione e lo stoccaggio di mine antiuomo. Firmataria del trattato dal 2005, l'Ucraina ha avviato il ritiro proprio ieri, 29 giugno 2025, con un decreto firmato dal pr Vai su X

Nuovi attacchi russi contro l'Ucraina dopo la pesante offensiva di ieri. Il nodo mine anti-uomo: #Kyiv ha deciso di uscire dal trattato di Ottawa che le... Vai su Facebook

Ucraina fuori dal trattato che vieta le mine antiuomo; Anche l'Ucraina vuole ritirarsi dal trattato contro le mine antiuomo per difendersi dalla Russia: è il sesto paese europeo in pochi mesi; Zelensky ritira Kiev da Convenzione di Ottawa su mine anti-uomo: cos'è e cosa significa.

Ucraina fuori dal trattato sulle mine anti-uomo: «Decisione necessaria per difenderci» - L’Ucraina ha annunciato la sua uscita dal trattato sulla messa al bando delle mine anti- Come scrive gds.it

Anche l’Ucraina vuole ritirarsi dal trattato contro le mine antiuomo per difendersi dalla Russia: è il sesto paese europeo in pochi mesi - Domenica il presidente dell’Ucraina Volodimyr Zelensky ha firmato un decreto per il ritiro del paese dalla Convenzione di Ottawa, che vieta l’uso, la produzione e l’accumulo delle mine antiuomo. Si legge su ilpost.it