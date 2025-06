L' Ucraina si ritira da Trattato Ottawa sulle mine antiuomo

L'Ucraina si prepara a fare un passo cruciale nel suo impegno di guerra e sicurezza, ritirandosi dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo. Il presidente Zelensky ha spiegato che questa decisione nasce dalla crescente minaccia rappresentata dall'uso cinico delle mine da parte della Russia, già in atto da tempo. Questa scelta apre un capitolo delicato nelle relazioni internazionali, spingendo altri Paesi a valutare analoghe mosse, ma quali saranno le conseguenze di questa strategia?

Kiev, 30 giu. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto per il ritiro dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo: lo ha ufficializzato in un video lui stesso spiegando che la Russia utilizza le mine antiuomo in modo estremamente cinico, e non solo ora nella guerra contro l'Ucraina. Oltre all'Ucraina, anche i Paesi baltici, la Polonia e la Finlandia hanno manifestato l'intenzione di denunciare il trattato o si sono ritirati. La convenzione, firmata nel 1997 nella capitale canadese, vieta l'uso, immagazzinamento, produzione e trasferimento di mine antiuomo ed esige la distruzione degli arsenali esistenti.