L’Ucraina esce dalla Convenzione di Ottawa del 1997 Zelensky firma il via libera a produzione di mine anti-uomo da usare contro la Russia

In un gesto che scuote gli equilibri internazionali, l’Ucraina lascia la Convenzione di Ottawa del 1997, autorizzando la produzione di mine anti-uomo. Zelensky firma il via libera, rischiando di alimentare un conflitto ancora più pericoloso. Stati Uniti, Cina e Russia non hanno mai aderito a questa convenzione, lasciando il campo aperto a scenari preoccupanti. La domanda ora è: quale sarà l’impatto sulla stabilità globale e sulla vita di civili e militari?

Stati Uniti, Cina e Russia non hanno mai aderito alla Convenzione di Ottawa. Anche dopo la fine del conflitto le mine anti-uomo potrebbero continuare a mietere vittime tra civili e militari Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto che sancisce ufficialmente l’uscita dell’Ucraina dalla Convenz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L’Ucraina esce dalla Convenzione di Ottawa del 1997, Zelensky firma il via libera a produzione di mine anti-uomo da usare contro la Russia

In questa notizia si parla di: ucraina - convenzione - ottawa - zelensky

Ucraina, Zelensky firma un decreto per l’uscita dalla convenzione sulle mine antiuomo - Il presidente ucraino Zelensky ha firmato un decreto per uscire dalla Convenzione di Ottawa, un passo cruciale che potrebbe ridefinire gli sforzi internazionali contro le mine antiuomo.

In #Ucraina si intensifica l'offensiva russa . Ieri centinaia le bombe sganciate sul Paese. Intanto #Zelensky si ritira dalla Convenzione di #Ottawa, che vieta l'uso di mine antiuomo. Un passaggio dell'annuncio del presidente ucraino Vai su X

In #Ucraina si intensifica l'offensiva russa . Ieri centinaia le bombe sganciate sul Paese. Intanto #Zelensky si ritira dalla Convenzione di #Ottawa,... Vai su Facebook

L'Ucraina esce dalla convenzione sulle mine antiuomo - Il ministro degli esteri tedesco in visita a Kiev; Zelensky ritira Kiev da Convenzione di Ottawa su mine anti-uomo: cos'è e cosa significa; Anche l'Ucraina vuole ritirarsi dal trattato contro le mine antiuomo per difendersi dalla Russia: è il sesto paese europeo in pochi mesi.

Zelensky ritira Kiev da Convenzione di Ottawa su mine anti-uomo: cos'è e cosa significa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Zelensky ritira Kiev da Convenzione di Ottawa su mine anti- Scrive tg24.sky.it

Ucraina- Russia, Kiev via da Convenzione su mine antiuomo: "Basta mani legate" - Secondo Human Rights Watch, dal 2022 Mosca ha impiegato più di una dozzina di tipi diversi di mine antiuomo sul suolo ucraino. Secondo msn.com