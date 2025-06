Lucio Corsi in concerto all’abbazia di San Galgano

Preparatevi a vivere un’esperienza unica: Lucio Corsi trasformerà le antiche rovine dell’Abbazia di San Galgano in un palco magico sotto il cielo stellato della Toscana. Mercoledì 30 luglio 2025, lasciatevi coinvolgere dalle note poetiche e visionarie di un artista che sa incantare con emozioni sincere e atmosfere suggestive. Un concerto esclusivo che promette di catturare i cuori di tutti gli spettatori, regalando ricordi indimenticabili.

CHIUSDINO – Un concerto tra le rovine di un’antica abbazia, immersa nella campagna senese e sotto il cielo stellato della Toscana. È questa l’atmosfera che accoglierà Lucio Corsi mercoledì 30 luglio 2025, quando salirà sul palco allestito all’interno della spettacolare Abbazia di San Galgano, nel comune di Chiusdino. L’artista maremmano, noto per il suo stile visionario e poetico, porterà nel cuore della Toscana il suo nuovo spettacolo dal vivo. Un’occasione imperdibile per i fan e per tutti gli amanti della musica d’autore che desiderano vivere un’esperienza fuori dal comune, la quale verrà persino registrata e filmata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it