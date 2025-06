Lucio Corsi annuncia il concerto evento all’Abbazia di San Galgano

Galgano, un'esperienza musicale che promette di emozionare e sorprendere. Dopo il successo del tour estivo e il riconoscimento al Premio Tenco, Lucio Corsi torna sul palco per un evento esclusivo, immerso nell’atmosfera magica dell’antica abbazia. Un concerto da non perdere, dove la musica si fonde con storia e spiritualità, creando un momento unico nel suo genere. I biglietti sono già disponibili: preparatevi a vivere un’emozione indimenticabile.

Lucio Corsi annuncia oggi un unico ed imperdibile appuntamento live all'Abbazia di San Galgano, i biglietti. Dopo la partenza del tour estivo – che lo vedrà impegnato nei principali festival – e la recente nomina fra i finalisti al Premio Tenco nelle categorie Migliore album in assoluto e Migliore canzone con il disco e il singolo Volevo essere un duro, Lucio Corsi annuncia oggi un unico ed imperdibile appuntamento live all'Abbazia di San Galgano (Chiusdino, Siena), previsto per mercoledì 30 luglio 2025. Biglietti disponibili. Sarà un concerto speciale in un luogo d'eccezione, affascinante e carico di storia, che andrà a rafforzare ancora di più il legame dell'artista con la sua terra.