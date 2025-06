luciano darderi guadagna posizioni nel ranking atp con la vittoria odierna a wimbledon

Luciano Darderi fa il suo ingresso tra i protagonisti di Wimbledon 2025, grazie a una vittoria che lo ha portato al secondo turno e gli ha fatto guadagnare posizioni nel ranking ATP. Con un risultato superiore alle aspettative, l’azzurro ha già eguagliato il suo miglior risultato dello scorso anno, salendo al 55° posto e scavalcando quattro avversari diretti. La sua ascesa continua, e il futuro promette grandi novità per questo talento emergente.

Luciano Darderi si è qualificato per il secondo turno del torneo di Wimbledon 2025: in virtĂą del successo odierno l’azzurro ha giĂ eguagliato il risultato dello scorso anno ed ha quindi iniziato a guadagnare posizioni nel ranking ATP, scavalcando virtualmente quattro avversari diretti. L’azzurro si issa così al 55° posto della classifica, essendo tornato a quota 989, come nella classifica ufficiale rilasciata quest’oggi, nella quale però occupava la 59ma posizione. Darderi, che in carriera vanta il 32° posto come best ranking, inizierĂ a guadagnare punti in caso di ulteriori vittorie. Il tennista italiano, infatti, andrebbe a quota 1039, al 51° posto, in caso di approdo al terzo turno, mentre salirebbe a 1139, in 45ma posizione, con il passaggio agli ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it