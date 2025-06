Lucia è morta investita dal nipote nel cortile di casa

Una tragedia sfiorata nel cuore di Malcesine: Lucia Chincarini, 90 anni, perde la vita in un incidente accidentale nel cortile di casa, vicino al suggestivo lago di Garda. La scena, drammatica e improvvisa, ha visto l'intervento tempestivo delle forze di soccorso, con l’elicottero atterrato sul luogo per cercare di salvarla. Un episodio che scuote la comunità e ci invita a riflettere sulla sicurezza nei nostri spazi più intimi, dove anche la routine può trasformarsi in tragedia.

Si trovava nel cortile di casa, a pochi passi dal lago di Garda, quando un furgone l'ha investita durante una manovra. Un incidente involontario ma mortale per Lucia Chincarini, la 90enne deceduta sabato 28 giugno a Malcesine. Per salvarla, il 118 ha attivato anche l'elicottero. Le operazioni di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

