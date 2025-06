Lucca preferito a Nunez il Napoli tratta con l’Udinese

Il Napoli ha deciso: Lorenzo Lucca dell’Udinese è il nuovo obiettivo per rinforzare l’attacco, preferendolo a Nunez del Liverpool. Dopo un’attenta analisi delle esigenze tattiche e delle potenzialità, i partenopei stanno accelerando le trattative per chiudere l’affare il prima possibile. La scelta di Lucca sembra allinearsi perfettamente con il progetto tecnico, aprendo così nuovi scenari di mercato e di successo per la squadra azzurra.

I campioni d’Italia sembrano aver sciolto le riserve sull’attaccante di cui necessitano. Il preferito è Lorenzo Lucca dell’Udinese, ritenuto più complementare rispetto a Nunez del Liverpool, e per questo sta stringendo i tempi per chiudere il più presto possibile la trattativa con i friulani LUCCA-NAPOLI, SI PUÒ CHIUDERE I partenopei si sono convinti virare sull’attaccante dell’Udinese piuttosto che Nunez del Liverpool dopo una attenta analisi tecnica. Il bomber italiano, dodici gol nella passata stagione, piace per la sua capacità di difendere palla, duellare in area con i difensori, far salire la squadra e poi sistemarsi al centro della difesa sfruttando le sue doti di elevazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Lucca preferito a Nunez, il Napoli tratta con l’Udinese

In questa notizia si parla di: lucca - nunez - udinese - preferito

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Nunez e Lucca: una scelta strategica fondamentale per la prossima stagione.

Lorenzo Lucca, il Napoli accelera: summit Udinese previsto tra lunedì e martedì! Spinta decisa degli azzurri per l’attaccante classe 2000, ritenuto il partner ideale per Romelu Lukaku ? Nonostante il sogno Nunez resti vivo, i costi elevati frenano l’affare e fan Vai su Facebook

Lucca o Nunez? Il Napoli ha deciso: lunedì si chiude; Lucca pronto, ma Nuñez è il sogno; Lucca, è ufficialmente cominciata la trattativa del Napoli con l’Udinese (Fabrizio Romano).

Lucca favorito su Nunez! Contatto con l'Udinese, ma la richiesta è elevata: le cifre - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato di Sky Sport, ha riportato alcuni aggiornamenti sul mercato azzurro. Scrive informazione.it

Lucca-Napoli, l’Udinese chiede 40 milioni di euro bonus compresi (Di Marzio) - Secondo Gianluca Di Marzio, la richiesta dell'Udinese al Napoli per cedere Lorenzo Lucca è di circa 40 milioni di euro. Come scrive ilnapolista.it