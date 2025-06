Lucca-Napoli l’Udinese chiede 40 milioni di euro bonus compresi Di Marzio

L’attenzione del calcio italiano si accende sulle trattative per Lorenzo Lucca, con il Napoli pronto a sfidare l’Udinese. Dopo le indiscrezioni di Fabrizio Romano e gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio, emerge una richiesta di 40 milioni di euro da parte dei friulani, mentre il club azzurro spera in uno sconto. Le ultime di mercato promettono sorprese: quali saranno gli sviluppi di questa intensissima trattativa? Restate sintonizzati, perché il calciomercato non smette mai di stupire.

Arrivano altri aggiornamenti in merito al possibile arrivo di Lorenzo Lucca a Napoli. Dopo le indiscrezioni di Fabrizio Romano, l’esperto di Sky Gianluca Di Marzio riferisce di una richiesta di 40 milioni di euro dell’Udinese e di un club azzurro desideroso di ottenere un piccolo ‘sconto’. Lucca-Napoli, le ultime di Gianluca Di Marzio. Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del giornalista: “Il Napoli continua a lavorare su più fronti, e in particolare sull’attacco. Gli azzurri sembrano decisi a scegliere Lucca rispetto a Nunez, e nella giornata di oggi – lunedì 30 giugno – ci sono stati dei contatti con l’Udinese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca-Napoli, l’Udinese chiede 40 milioni di euro bonus compresi (Di Marzio)

L''Udinese fissa la cifra per Lorenzo Lucca Come riportato da Gianluca Di Marzio tramite X, il club friulano ha chiesto 40 milioni al Napoli: valutazione ritenuta alta dalla società partenopea Il club di De Laurentiis proverà a trattare ancora

