Lucca è ufficialmente cominciata la trattativa del Napoli con l’Udinese Fabrizio Romano

Lucca 232: l’attesa si fa sempre più palpabile, con il Napoli impegnato in intense trattative per rafforzare la rosa e prepararsi al meglio per la stagione 2025/2026. Mentre il ritiro di Dimaro si avvicina, le strategie dei dirigenti partenopei si intensificano, puntando a soddisfare le richieste di Antonio Conte. L’ultim’ora svela nuove mosse di mercato e un clima di grande fermento. La strada verso il nuovo campionato è ormai tracciata, e i tifosi attendono con entusiasmo le novità che definiranno il futuro del Napoli.

Luglio sta per iniziare e si avvicina sempre di più la stagione calcistica 20252026. Presto il Napoli sarà alle prese col ritiro di Dimaro (17 luglio – 27 luglio), dove Antonio Conte spera di ritrovarsi a disposizione quanti più nuovi acquisti possibile. In tal senso, i dirigenti partenopei cominciano a velocizzare le trattative nel tentativo di accontentare il tecnico. La notizia dell’ultim’ora va proprio in questa direzione: secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe cominciato a trattare ufficialmente con l’Udinese per l’attaccante Lorenzo Lucca. Napoli-Lucca, gli ultimi aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca, è ufficialmente cominciata la trattativa del Napoli con l’Udinese (Fabrizio Romano)

