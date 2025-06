Lucca al Napoli visite mediche possibili già in settimana Conte vuole la squadra subito Repubblica

Lucca al Napoli si avvicina: visite mediche già questa settimana, con Conte che ambisce a una rosa completa prima del ritiro di Dimaro. Il mercato, che ufficialmente chiude il 31 agosto, per il Napoli si accelera: l’obiettivo è fissare la deadline al 15 luglio, garantendo a Conte le risorse necessarie per iniziare al meglio. La strategia del club e le ambizioni di Conte si intrecciano in un’estate decisiva: il futuro azzurro si costruisce così. E ora, il conto alla rovescia inizia davvero.

Il mercato chiude il 31 agosto ma per il Napoli è come se chiudesse il 15 luglio, almeno quello in entrata. È quella la dead-line imposta da Conte che vuole avere la rosa al completo già per il ritiro di Dimaro. È una delle condizioni accettate da De Laurentiis per convincere il tecnico a rimanere (oltre a quelle economiche, ça va sans dire). E così il Napoli non può consentirsi di traccheggiare troppo con Darwin Nunez che costa troppo, ha un ingaggio pesante, mentre c’è Lorenzo Lucca che arriverebbe a Napoli domani, nel senso di subito, potrebbe addirittura svolgere le visite mediche in settimana, costa la metà come cartellino e un quinto come ingaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca al Napoli, visite mediche possibili già in settimana. Conte vuole la squadra subito (Repubblica)

Per immaginare #Lucca al Napoli bastava aver ascoltato gli elogi di Conte, dopo Napoli-Udinese, su come protegge palla e fa salire la squadra ed inserire i compagni, la qualità n.1 che Conte vuole dal suo centravanti Vai su X

Il #Napoli ha ottenuto il sì di #Lucca. L'attaccante vuole giocare con la squadra di Conte. La prossima settimana si cercherà l'accordo con l'Udinese, che può arrivare sui 25 milioni di euro. Discussioni avanzate. Fonte: Calciomercato.it Vai su Facebook

