Luca Lunetta dopo il tremendo incidente ad Assen | Frattura pluriframmentaria sono fortunato

Luca Lunetta, il coraggioso pilota romano del Team Sic58, si trova in ospedale dopo un tremendo incidente ad Assen, che ha provocato una frattura pluriframmentaria. Nonostante la paura e il dolore, Luca si sente fortunato: “Il male minore rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere”. La sua testimonianza, ricca di speranza e determinazione, ci ricorda quanto il coraggio possa superare ogni ostacolo. Continua a leggere.

Il pilota romano del Team Sic58 è finito sotto le moto durante il penultimo giro del GP di Moto3. Dal letto d'ospedale racconta: "Il male minore rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

