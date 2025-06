Lube Volley un titolo dietro l’altro | Lotteremo per migliorarci ancora

Lube Volley, una squadra che non smette mai di stupire, si prepara a un'altra stagione ricca di sfide e successi. Albero solido del volley dal 1990, Albino Massaccesi, vicepresidente e volto storico del club, riflette sulla sua lunga carriera ricca di trionfi nazionali e internazionali. Ma qual è il suo rapporto con il quotidiano locale Il Carlino? La risposta svela passione, rispetto e l’impegno costante verso la crescita della pallavolo nella provincia di Macerata.

Volto della Lube dal 1990, Albino Massaccesi è da anni il vicepresidente della realtà sportiva più importante della provincia di Macerata: una storia trentennale di successi nel mondo del volley con Scudetti, Champions League e successi indimenticabili. Massaccesi, che tipo di rapporto ha con il Carlino? "Ottimo, perché è un quotidiano che ho sempre letto. Nell’esperienza trentennale da dirigente della Lube qualche discussione c’è stata, lo sapete bene che sono una persona che non sta zitta, però ritengo che il giornale abbia dato ampia visibilità alla Lube. Ho sempre avuto un buon rapporto con la redazione e chi si è occupato della squadra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lube Volley, un titolo dietro l’altro: "Lotteremo per migliorarci ancora"

In questa notizia si parla di: lube - volley - titolo - dietro

Academy Volley Lube trionfa all'AeQuilibrium Cup Trofeo dei Territori - L'Academy Volley Lube ha conquistato il trofeo dei Territori all'AeQuilibrium Cup, si è concluso al PalaSavelli di Porto San Giorgio.

: Una sfida infinita che premia in rimonta il Catania Volley Azzurra che conquista il titolo Under 13 femminile. In finale superata la Farmitalia Volley Valley che aveva vi Vai su Facebook

Lube Volley, un titolo dietro l’altro: Lotteremo per migliorarci ancora; I lubini rispettano le aspettative nel maceratese, l’Academy fa incetta di titoli provinciali; Boy League, la Cucine Lube Civitanova supera l'Itas Trentino in Semifinale. Alle 17 a Fano la sfida con Brugherio per il titolo.

Lube Volley, un titolo dietro l’altro: "Lotteremo per migliorarci ancora" - Il vicepresidente Albino Massaccesi: chiusa una stagione sopra le aspettative, ma non ci accontentiamo "Non credo di essere presuntuoso se dico che rappresentiamo il vertice a livello sportivo nelle M ... ilrestodelcarlino.it scrive

Lube in Champions. Le italiane restano tre - Con i biancorossi saranno ai blocchi di partenza Trento e Perugia. Lo riporta sport.quotidiano.net