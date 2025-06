Lotta Emanuele Pollino ai ripescaggi per il bronzo agli Europei U20 di Caorle

Al PalaMare di Caorle si accendono le speranze italiane agli Europei Under 20 di lotta greco-romana. Oggi, tra emozioni e sfide avvincenti, Emanuele Pollino si distingue per il suo coraggio nei ripescaggi, cercando di conquistare il bronzo che premerebbe il suo impegno e la sua determinazione. La competizione è serrata, ma la passione degli atleti italiani non si ferma mai, offrendo un spettacolo indimenticabile agli appassionati di questa nobile disciplina.

Si aprono al PalaMare di Caorle, in Italia, gli Europei Under 20 di lotta: nella prima giornata spazio alle eliminatorie di 5 categorie di peso della greco-romana. In casa Italia accede ai ripescaggi Emanuele Pollino (-63 kg), mentre vengono definitivamente eliminati Lorenzo Arbore (-55 kg), Nilo Virgilii (-77 kg), Elia Caianello (-87 kg) e Loris Tucci (-130 kg). Nei -63 kg Emanuele Pollino viene sconfitto al primo turno dall’azero Tural Ahmadov, il quale però poi si spinge fino alla finale, consentendo il ripescaggio dell’azzurrino, che domani potrĂ lottare per il bronzo. Nei -55 kg Lorenzo Arbore viene sconfitto dal russo Rasim Ibrahimau, mentre nei -77 kg Nilo Virgilii esce di scena agli ottavi di finale contro il bulgaro Hristo Valentinov, vittorioso per 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lotta, Emanuele Pollino ai ripescaggi per il bronzo agli Europei U20 di Caorle

In questa notizia si parla di: emanuele - pollino - lotta - ripescaggi

Europei U20: debutto con i grecoromanisti sulle materassine di Caorle; Inaugurati i Campionati Europei U17 con la greco romana: 3 azzurrini ai ripescaggi; Lotta, Emanuele Pollino ai ripescaggi per il bronzo agli Europei U20 di Caorle.