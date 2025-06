Loro fanno schifo | la stoccata di Charlize Theron ai Bezos dopo il mancato invito al matrimonio

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha catturato l’attenzione mondiale, tra star e sfarzi. Tuttavia, tra gli applausi e i sorrisi, c’è chi non ha resistito a una stoccata velenosa: Charlize Theron, con il suo stile tagliente, ha rivolto una frecciatina ai Bezos, evidenziando quanto possa essere sottile il confine tra glamour e… esclusione. Ecco come il mondo dello spettacolo sa sempre come sorprendere, anche nei momenti più eleganti.

Il matrimonio dell’anno, quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, si è appena concluso. Dopo un fine settimana di festeggiamenti a suon di lusso e sfarzo, i vip di tutto il mondo stanno via via lasciando la laguna di Venezia. Ma se la lista degli invitati sembrava un concentrato di celebrità di prima fascia, tra Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Kim Kardashian e anche Ivanka Trump, c’è chi non ha nascosto un certo disappunto per il mancato invito: Charlize Theron. L’attrice premio Oscar, infatti, ha approfittato del palco durante un evento benefico della sua organizzazione no profit, l’Africa Outreach Project, per lanciare una stoccata velenosa agli sposi. 🔗 Leggi su Open.online

