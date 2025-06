Lorenzo Musetti verso Wimbledon | Non era scontata la mia presenza Voglio difendere la semifinale del 2024

Lorenzo Musetti verso Wimbledon: un cammino sorprendente, non scontato, che dimostra come la determinazione possa aprire porte impensate. La sua presenza sulla piantina di Church Road è una vittoria in sé, e ora punta a difendere la semifinale del 2024. Con passione e grinta, il talento italiano si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante avventura. Dopo tutto, un anno fa, Lorenzo ci aveva già regalato emozioni indimenticabili...

Prende il via il terzo torneo del Grande Slam della stagione. Stiamo parlando, ovviamente, di Wimbledon. L’erba londinese si prepara per regalarci due settimane di grandi emozioni e il contingente italiano vuole fare le cose in grande. Non solo Jannik Sinner, a caccia della rivincita dopo il doloroso ko del Roland Garros, ma anche Lorenzo Musetti proverà a essere nuovamente protagonista a Church Road. Dopotutto un anno fa il nostro portacolori ha raggiunto la semifinale del torneo più illustre del mondo, cedendo solamente al cospetto di Novak Djokovic. Nell’edizione 2025, invece, Lorenzo Musetti si presenta con parecchi dubbi (esordio contro il georgiano Basilashvili), specialmente dal punto di vista fisico, dopo aver disputato un Roland Garros di primissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti verso Wimbledon: “Non era scontata la mia presenza. Voglio difendere la semifinale del 2024”

