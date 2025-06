Lorenzo Fontana ricorda giudice Paolo Borsellino | Suo rigore ispirazione per chi combatte le mafie

Lorenzo Fontana rende omaggio a giudice Paolo Borsellino, simbolo di rigore e dedizione nella lotta contro le mafie. Durante la cerimonia a Montecitorio, viene presentata per la prima volta la borsa di Borsellino, testimonianza tangibile del suo impegno e sacrificio. Presente il Presidente Sergio Mattarella, un momento di memoria e ispirazione per chi continua a combattere per la legalitĂ e la giustizia in Italia.

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 La cerimonia a Montecitorio in memoria di Paolo Borsellino. Presentata per la prima volta la borsa che il giudice aveva con se' il giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. Alla cerimonia presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lorenzo Fontana ricorda giudice Paolo Borsellino: Suo rigore ispirazione per chi combatte le mafie

Nel Transatlantico di Montecitorio, la cerimonia in memoria di Paolo #Borsellino, nel corso della quale sarà presentata la prima esposizione della borsa che il giudice aveva con sé il giorno della strage di Via D’Amelio, il 19 luglio 1992. Segue Vai su X

Domani sarò a Fermo con l’amica e collega Sandra Amurri insieme a Massimo Russo e con Rino Germanà per ricordare il Giudice Paolo Borsellino. Nel mio ultimo libro La scelta edito da Bompiani racconto di quando dopo la morte del Giudice Borsellino ritro Vai su Facebook

Paolo Borsellino, Meloni all'inaugurazione della mostra in Parlamento: "Oggi scriviamo una pagina di storia" - Con il presidente del Consiglio era presente anche Sergio Mattarella: "Da quelle strage è partito un movimento di popolo che per la prima volta ha detto visibilmente 'no'" ... Scrive msn.com