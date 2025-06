Lookman l’Atalanta resiste | servono 60mln Napoli e Arsenal alla finestra

Il futuro di Ademola Lookman si gioca sul filo di una valutazione strategica: l'Atalanta resiste, chiedendo 60 milioni di euro per lasciarlo partire. Napoli e Arsenal osservano attentamente, pronte a inserirsi nella corsa. La sfida tra interesse e sostenibilità economica promette di infiammare il mercato nelle prossime settimane, e tutto potrebbe dipendere da un'ultima, decisiva offerta.

Lookman, l’Atalanta resiste: servono 60 milioni. Napoli e Arsenal alla finestra Il futuro di Ademola Lookman è legato a una valutazione importante da parte dell’Atalanta. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lookman, l’Atalanta resiste: servono 60mln. Napoli e Arsenal alla finestra

In questa notizia si parla di: lookman - atalanta - resiste - servono

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio - In vista della gara contro la Roma, l'Atalanta ha diramato la lista dei convocati con importanti novità .

Per #Ndoye e #Beukema servono 80 milioni totali: 45 milioni per l’esterno, 35 per il difensore Spendereste questa cifra per prenderli entrambi, ne scegliereste solo uno o non prendereste nessuno dei due Vai su Facebook

ESCLUSIVA TA - Napoli-Lookman, ora tira aria di frenata; Napoli su Scalvini, ma l’Atalanta resiste: servono 40 milioni per cambiare i piani; La Juve crea, l'Atalanta resiste e tiene il campo: a Cesena l'ultima amichevole finisce 0-0.

Napoli-Atalanta 0-3, Lookman e Retegui firmano il tonfo della capolista - MSN - Lookman fa la voce grossa e in mezz'ora porta i suoi avanti di due anche grazie a un ispiratissimo De Ketelaere, ... Secondo msn.com

Atalanta-Club Brugge LIVE 1-3: Lookman sbaglia un rigore, che occasione per la Dea! Servono 3 gol per i supplementari - MSN - Lookman va al tiro ma Mignolet para e mette in angolo, continua la serataccia per l'Atalanta . Da msn.com