Look volti e colori del Pride di Milano | glitter look audaci e colori fluo hanno acceso la città per rivendicare i diritti LGBTQIA+

spettacolare trionfo di creatività, coraggio e libertà di essere sé stessi. La città si è accesa di colori fluorescenti e glitter, trasformando il Pride in una celebrazione vibrante di inclusione e orgoglio. Un messaggio forte che supera ogni barriera, dimostrando quanto sia fondamentale lottare per i diritti e l’uguaglianza. Milano ha dimostrato ancora una volta che la diversità è un valore da esaltare e difendere con passione.

L a parata del Pride è un'occasione per esprimere sé stessi, osare e celebrarsi con orgoglio. Un' opportunità per sperimentare look eccentrici, giocare con i colori e accessori. Mentre a Budapest il governo di Orbán avrebbe voluto vietare il corteo, a Milano quasi 350 mila persone hanno inondato le strade della città. Un concentrato di queerness e glitter è sceso in piazza per rivendicare e sostenere i diritti della comunità LGBTQIA+ con uno stile esuberante, originale e senza filtri.