Londra dichiara guerra all' obesità | sanzioni ai supermercati che vendono pochi cibi sani

Londra si mobilita contro l’obesità, adottando misure coraggiose che rivoluzionano il panorama alimentare. Il governo impone ai supermercati di ridurre la vendita di cibi calorici, eliminando fino a 100 calorie dal carrello medio di ogni famiglia. Un passo deciso per tutelare la salute pubblica e alleggerire il peso sul sistema sanitario. Questa iniziativa rappresenta un nuovo paradigma nella lotta contro l’obesità, puntando sulla prevenzione e sulla responsabilità condivisa.

