Lodi 21enne straniero ucciso nel campo di mais | da anni base dello spaccio

Una tragedia scuote Lodi: un giovane straniero di appena 21 anni, coinvolto nel mondo dello spaccio e già noto alle forze dell’ordine, perde la vita in un campo di mais. Le indagini puntano a una faida legata al controllo del traffico di droga, portando alla luce un lato oscuro che minaccia la sicurezza della comunità. La vicenda apre uno squarcio sulla complessità di un fenomeno che merita attenzione e riflessione.

Il ragazzo aveva precedenti penali per reati legati a sostanze stupefacenti: l’omicidio potrebbe essere nato per una faida sul controllo dello spaccio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lodi, 21enne straniero ucciso nel campo di mais: “da anni base dello spaccio”

In questa notizia si parla di: spaccio - lodi - 21enne - straniero

