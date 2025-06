Locale derubato due volte in una notte Situazione insostenibile

La tranquillità di Giovanni Avano, titolare del ristorante “20 Posti” ad Empoli, è stata sconvolta da due furti consecutivi in una sola notte, lasciando il suo locale in condizioni insostenibili. Questa situazione disperata solleva un interrogativo: fino a quando si può resistere di fronte a tali setback? La sua decisione di trasferirsi potrebbe rappresentare l’ennesima vittima di un problema più ampio che colpisce il settore. La domanda che tutti ci poniamo è: come si può uscire da questa crisi?

Empoli, 30 giugno 2025 – “Ormai è difficile continuare ad andare avanti in questo contesto. Se sto pensando di chiudere il locale e trasferirmi altrove? E’ un’ipotesi che non escludo, perché la situazione è insostenibile”. E’ lo sfogo di Giovanni Avano, titolare del ristorante “20 Posti”, a seguito del duplice furto subito dall’esercizio commerciale di via delle Murine nella notte fra sabato e domenica. Ben due furti nel giro di poche ore, immortalati dalle telecamere: il primo è avvenuto intorno alle 2.30, il secondo verso le 5.30. Le telecamere interne hanno registrato in entrambi i casi due uomini, relativamente giovani, intenti a frugare all’interno del ristorante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Locale derubato due volte in una notte. “Situazione insostenibile”

In questa notizia si parla di: locale - notte - situazione - insostenibile

Notte di controlli per la Polizia Locale, automobilisti che alzano troppo il gomito: quattro patenti ritirate - Nella scorsa notte, la polizia locale di Cesena, Cesenatico e Unione Rubicone e Mare ha svolto un servizio straordinario di controlli stradali nel territorio di Savignano sul Rubicone e Cesenatico.

Vivere da soli in un bilocale, nelle principali città italiane, è diventato insostenibile per molte persone. A Milano, per esempio, lo stipendio medio netto è di 2.003 euro al mese, ma l’affitto per un bilocale da 50 metri quadri costa in media 1.180 euro. Significa de Vai su Facebook

Locale derubato due volte in una notte. “Situazione insostenibile”; Il Comune dorme, noi no. Ridurre orari e decibel, situazione insostenibile”: il sit-in dei residenti esasperati dalla movida; Secondo furto in due giorni al Bar Groff, rubata la cassa del Lotto. La titolare: Dormo vestita e pronta a lanciare l'allarme: prenderò cani da difesa.

Pronto soccorso: "Situazione insostenibile" - RaiNews - Pronto soccorso: "Situazione insostenibile" "E' ancora molto difficile nei primi giorni dell'anno la situazione dei pronto soccorso delle province di Firenze, Prato e Pistoia". rainews.it scrive

"Una situazione insostenibile" - Critiche alla gestione attuale e proposta di partire da zero per risolvere la situazione. Segnala lanazione.it