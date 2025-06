Lo Squalo è un capolavoro senza tempo che però ha dato vita al peggior franchise della storia

Lo Squalo 232, un capolavoro senza tempo, ha ispirato nel 2005 Richard Dreyfuss a descriverlo come un film nato senza sceneggiatura, cast o squalo. Questa produzione fallimentare ha dato vita al peggior franchise della storia, dimostrando come l'assenza di pianificazione possa portare a risultati disastrosi. Un esempio di come anche i progetti più ambiziosi possano trasformarsi in leggendarie delusioni, lasciando un segno indelebile nel cinema...

"Abbiamo iniziato il film senza sceneggiatura, senza cast e senza squalo". Così disse del film Lo Squalo l'attore Richard Dreyfuss quando nel 2005 sintetizzò una di quelle produzioni leggendariamente faticose che finiscono per ispirare documentari come The Shark Is Still Working (2007), un'analisi dettagliata di tutto ciò che andò storto (essenzialmente a livello tecnico) dopo che i produttori Richard D. Zanuck e David Brown affidarono a un giovanissimo Steven Spielberg il compito di adattare un romanzo che entrambi avevano letto in poche ore. In effetti, era chiaro a tutti alla Universal Pictures che Lo squalo di Peter Benchley avrebbe potuto essere un grande film: il problema era come tradurre in immagini l'emozione delle sue pagine senza che il pubblico ridesse a crepapelle. 🔗 Leggi su Gqitalia.it